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تفاصيل ضبط 1609 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًًا لتوجيهات اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1609 مخالفات مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفرالشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق"، وتم ضبط 21 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 11 مخالفة دراجة نارية، و75 مخالفة انتظار خاطئ، و51 مخالفة سير دون تراخيص 30 دون رخص قيادة و21 دون رخص تسيير، و1343 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

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