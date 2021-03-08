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عرض خاص لتمثال مرضعة الملك توت عنخ آمون بمناسبة يوم المرأة العالمي

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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اختار المتحف المصري بالتحرير تمثالًا لمايا مرضعة الملك توت عنخ آمون ليكون قطعة شهر مارس، والتي يتم عرضها ببهو المدخل الرئيسي للمتحف، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق يوم ٨ مارس من كل عام وعيد الأم الذي يوافق ٢١ مارس من كل عام.

وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، إن هذا التمثال مصنوع من الحجر الجيري، وكان محفوظا بمخزن المتحف، وهو يصور المرضعة مايا وهي تحمل الملك توت عنخ آمون طفلا على رجليها، وهو يرتدي قلادة على شكل جعران مجنح، ويسند أقدامه على مسند قدم مزين بأشكال الأسرى المنبطحين.

وأشارت إلى أن التمثال تم اكتشافه في جبانة الحيوانات المقدسة في سقارة عام ١٩٦٨م، ويرجح أنه كان موجودا في مقصورة بالقرب من مقبرة مايا بسقارة قبل نقله لجبانة الحيوانات ربما في العصر المتأخر أو العصر البطلمي، لافتة إلى أنه تم استخدام مقبرة مايا في العصر المتأخر لدفنات القطط التي كانت ترمز للمعبودة باستت.

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