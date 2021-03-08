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لاعبو كرة اليد يزورون "هتلر" بعد إجرائه جراحة ناجحة بالإمارات

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:22 م
محمد هتلر
محمد هتلر
هدير حمزة
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تداول لاعبو منتخب كرة اليد بنادي الزمالك، صور للكابتن محمد رمضان الشهير ب "هتلر"، عقب إجرائه العملية الجراحية الدقيقة في العضلة الصدرية مع البروفسير الفرنسي فيليب براندو ، بدولة الإمارات.

حيث زاره عدد من لاعبي منتخب مصر لكرة اليد، و قد غادر القاهرة الجمعة الماضية، و  برفقته طبيب الفريق وكابتن حسين زكي المدير الفني .

وقد صرح مصدر مطلع داخل النادي، أن كابتن حسين زكي  قرر تحمل نفقة مرافقته ل "هتلر"، من ماله الخاص حفاظًا علي موارد النادي المالية.

وأشار المصدر إلى أن لمديري المكتب الفني بالنادي دور كبير في سرعة الإجراءات و تسهيلها  وتوفير نفقات العملية و الانتقالات،  وهم الكابتن حسن يسري و كابتن حمادة عبد الباري و كابتن أحمد الأحمر.

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هتلر كرة اليد رياضة حمادة عبد الباري

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