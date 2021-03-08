لاعبو كرة اليد يزورون "هتلر" بعد إجرائه جراحة ناجحة بالإمارات

تداول لاعبو منتخب كرة اليد بنادي الزمالك، صور للكابتن محمد رمضان الشهير ب "هتلر"، عقب إجرائه العملية الجراحية الدقيقة في العضلة الصدرية مع البروفسير الفرنسي فيليب براندو ، بدولة الإمارات.





حيث زاره عدد من لاعبي منتخب مصر لكرة اليد، و قد غادر القاهرة الجمعة الماضية، و برفقته طبيب الفريق وكابتن حسين زكي المدير الفني .





وقد صرح مصدر مطلع داخل النادي، أن كابتن حسين زكي قرر تحمل نفقة مرافقته ل "هتلر"، من ماله الخاص حفاظًا علي موارد النادي المالية.





وأشار المصدر إلى أن لمديري المكتب الفني بالنادي دور كبير في سرعة الإجراءات و تسهيلها وتوفير نفقات العملية و الانتقالات، وهم الكابتن حسن يسري و كابتن حمادة عبد الباري و كابتن أحمد الأحمر.







