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اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر تعقد اجتماعها الشهري

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
الفجر
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عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعًا اليوم الاثنين 8 مارس 2021 بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، حيث استعرض خلاله السيد السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية، خلال شهري يناير وفبراير 2021.

ونوه بشكل خاص إلى الجهود المبذولة في إطار الأمانة الفنية لتفعيل اختصاصات، اللجنة العليا في المجالات المختلفة، والمشاورات التي نظمت حول الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك جلسات الاستماع التشاورية الموسعة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان (23 ديسمبر 2020) وممثلي المجتمع المدني من المحافظات المختلفة ( خلال الفترة من 10-12 يناير 2021).

وأشار السفير علاء رشدي كذلك إلى الأهمية الخاصة للأمانة الفنية للجنة في إطار حصر وتصنيف ودراسة كافة التوصيات الموجهة إلى مصر من الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمجالس القومية ذات الصلة، لاسيما تلك ذات الطابع التشريعي، منوهًا إلى دور اللجنة في تقديم المقترحات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الوطني في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الرئيسية وتطوير الأطر التشريعية ذات الصلة وفقًا للدستور والتزامات مصر الدولية.

كما تناول الاجتماع جهود الأمانة الفنية في مجال إعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وإعداد تقارير عن الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك أخر المستجدات في إطار بناء شراكات للجنة العليا مع عدد من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تحقيقًا للأولويات الوطنية، بالإضافة إلى الجهود ذات الصلة في مجال بناء القدرات.

ومن جانبهم، أكد ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا على الالتزام بمواصلة العمل المنسق والمتوازي على كافة جوانب ملف حقوق الإنسان لتنفيذ اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في قرار السيد رئيس مجلس الوزراء المنشئ لها.
اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر تعقد اجتماعها الشهري
اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر تعقد اجتماعها الشهري
اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر تعقد اجتماعها الشهري
اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر تعقد اجتماعها الشهري
اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر تعقد اجتماعها الشهري
اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر تعقد اجتماعها الشهري

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