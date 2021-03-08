تعرف على الجهات المنوط بها توفير لقاح كورونا في مصر



في ظل تكثيف حملات تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بلقاح كورونا، لحمايتهم من العدوى، فإن وزارة الصحة الجهة الوحيدة المنوط بها توفير اللقاحات وكذلك التطعيم، وليس الشركات الخاصة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الجهات المنوط بها توفير لقاح كورونا في مصر.



وزارة الصحة المسؤولة

تعتبر وزارة الصحة، الجهة الوحيدة في مصر المسؤولة عن توفير وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا حسب الأولويات ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، حسب تأكيد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة.



لم يسمح للشركات الخاصة

وفيما يثار بشأن السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، أكدت وزارة الصحة، أنها لم تسمح لأي من الشركات الخاصة بتوفير اللقاحات، مُوضحةً أنها هي الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.



إجراءات قانونية

وقررت وزارة الصحة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي جهة تروج لتوفير أو تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.



وكانت وزارة الصحة، أطلقت الموقع الإلكتروني الرسمى الخاص بها، يوم 28 من شهر فبراير الماضي، لحجز المواطنين لقاحات كورونا، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مروجى الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.



وناشدت الفئات المستحقة لتلقى اللقاح من المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، لافتةً إلى أنه يتم إخضاع اللقاحات التي تحصل عليها مصر للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.