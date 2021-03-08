تأجيل إعادة محاكمة متهم بقتل الصحفية ميادة أشرف لـ 17 مارس



قررت اليوم الاثنين الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة المتهم حمزة السيد حسين عبد العال صادر ضده حكم بالمؤبد غيابيا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "مقتل الصحفية ميادة أشرف".. لجلسة 17 مارس الجاري للاطلاع.



صدر القرار برئاسة المستشار رأفت زكي وعضوية المستشار حسام الدين فتحي أمين والمستشار طارق صلاح وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.







يذكر أن محكمة الجنايات قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والبراءة للمتهمين في 11 فبراير من عام 2018.



وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.



واعترف 25 متهما- فى تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.