آخر كلام.. أحمد سمير خارج حسابات الأهلي

كشف مصدر داخل القلعة الحمراء، حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن مايتردد حول اقتراب أحمد سمير من الأهلي في الميركاتو الصيفي القادم غير صحيح، مشددا على احترامه الكامل للاعب وقدراته الفنية.





وأضاف، أن ظهور سمير على شاشة قناة الأهلي، ليس تمهيدا لانضمامه للقلعة الحمراء، وهذا أمر طبيعي قد يحدث مع جميع اللاعبين من مختلف الأندية المصرية.





وتابع المصدر خلال تصريحاته للفجر الرياضي ، أن المارد الأحمر عندما يفاوض لاعب يكون ذالك من خلال ناديه، مؤكدا على احترام الأهلي للعقود المبرمة بين اللاعبين وأنديتهم.





ويستعد الأهلي لمواجهة الاسماعليلي في المباراة التي ستجمع بينهما بعد غد الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



