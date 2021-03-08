



اخر عروض كارفور عيد الام 2021 Mother’s Day Offers بجميع معارض كارفور.. اقوى الخصومات والتخفيضات على جميع الاجهزة الكهربائية





اخر عروض كارفور عيد الام الجديدة 2021 نستعرضها مع حضراتكم الان وذلك للاستمتاع بما هو موجود داخلها من اسعار تنافسية ستستمر حتي تاريخ يوم الام داخل مصر وهو صباح يوم الواحد والعشرين المقبل، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم ابرز ماهو موجود داخل تلك العروض واهم المعروضات المتاحة عليها.





اخر عروض كارفور عيد الام الجديدة

اعلن مصدر رسمي داخل ادارة كارفور على ان العروض والتخفيضات ستستمر اتاحتها على مستوي جميع السلع الغذائية واقسام الاكسسورات والاجهزة المنزلية ورفايع المطبخ باكملها ستمتد لفترة جديدة وذلك بمناسبة عيد الام المقرر على ان يكون فى صباح يوم الواحد والعشرين من مارس الحالي داخل مصر، حيث يسعي جميع الابناء فى هذا اليوم لشراء الهدايا تكريماً لدور الامر فى حياة اي شخص وكذلك المجتمع، عليه قدمت متاجر كارفور على مستوي الجمهورية عدد كبير من المفاجات على هدايا عيد الام التي نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال.





عروض كارفور لشهر مارس 2021

تم الاعلان عن عدد كبير من العروض والخصومات على جميع هدايا عيد الام بشكل غير مسبوق على الاجهزة المنزلية والاكسسورات والسلع المعمرة وذلك على مستوي جميع معرض كارفور على مستوي الجمهورية وذلك للاتمام شراء الهدايا باسعار مخفضة والاستفادة بالخصم المطروح على جميع معروضات كارفور والذي يصل الي 50% على النحو التالي:-







