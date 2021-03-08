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صحيفة بريطانية تحذر من من سياسة أردوغان وحزبه

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:30 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
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حذرت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الاثنين، من سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه.

 

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير بعنوان "كيف تشكل سياسة أردوغان المنحرفة في تركيا خطرا على العالم!"، إنه تحت حكم أردوغان قامت تركيا بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات عبر تورط "بنك هالك" التركي المملوك للدولة في دعم إيران.

 

 وأوضحت الصحيفة، أن أردوغان يتحدى الاتحاد الأوروبي بالتنقيب عن النفط في مناطق متنازع عليها، ويستخدم اللاجئين السوريين كجزء من صفقة مع الاتحاد الأوروبي للحصول على الأموال.

 

ولفتت إلى أن تركيا اشترت في عهد أردوغان صواريخ S-400 الروسية، التي تشكل تهديدا مباشرا لقوات الناتو وأوروبا، وتدخل الجيش التركي بأوامر أردوغان في القوقاز وليبيا والعراق وسوريا.

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صحيفة بريطانية تركيا أردوغان

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