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منتخب الكاميرون يستدعي فابريس نجاه لاعب سيراميكا كليوباترا

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أكد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، تلقي ناديه إخطارا رسميا من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، يطلب استدعاء الظهير الأيسر فابريس نجاه، للانضمام إلى معسكر منتخب الكاميرون نهاية الشهر الجاري.

منتخب الكاميرون يستعد لخوض مباراتي الرأس الأخضر ورواندا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون العام الجاري.

وتعاقد نادي سيراميكا كليوباترا مع الكاميروني فابريس نجاه، قادما من نادي الرجاء المغربي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتدعيم الجبهة اليسرى في النادي.

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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