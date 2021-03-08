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السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والتى تواكب ذكرى إستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969، أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وفى نهاية مراسم الإحتفال قام بتحية عدد من قدامى القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة.

وفى سياق متصل أناب القائد العام للقوات المسلحة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بهذه المناسبة رافقهم خلال المراسم السادة المحافظين ومديرى الأمن.

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