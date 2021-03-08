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ألفت عمر لـ "الفجر الفني" فيديوهات مارينا تخطت حاجز المليون مشاهدة قبل انتهاء عرض المسلسل

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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ألفت عمر لـ الفجر الفني فيديوهات مارينا تخطت حاجز المليون مشاهدة قبل انتهاء عرض المسلسل

حققت شخصية "مارينا" التي قدمتها الفنانة ألفت عمر في مسلسل "سكن البنات"، نجاحًا كبيرًا بعد طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع عرض المسلسل.

وقالت ألفت عمر في تصريخ خاص لـ "الفجر الفني" بأنها سعيدة بنجاح الشخصية، قائلة:" جمعنا عدد المشاهدات على المقاطع الخاصة بـ ماراينا تخطت حاجز الـ مليون مشاهدة وتم عرض نصف المسلسل فقط".

وأضافت:" من قبلها حاولت تقديم فيديوهات على "التيك توك" ولكن فشلت وهكذا على إنستجرام، واكتشفت أي معرفش أعمل اي حاجة غير إني أمثل فقط، ودعيت ربنا إني أظهر في دور أنشره على السوشيال ميديا، وربنا استجاب لدعائي بمسلسل "سكن البنات" يوم عيد ميلادي".


المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هى" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحى، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى.

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