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فلسطين تسجل 22 وفاة و2003 إصابات بفيروس كورونا
الإثنين 08/مارس/2021 - 03:43 م
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الإثنين، 2003 إصابات جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة بين الفلسطينيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن قطاع
غزة سجل 123 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.
ولفتت قاعدة بيانات وزارة الصحة
الفلسطينية، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 225492، بينها 2377 وفاة.
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