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وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 8 مارس الجاري، نظيره اليوناني "نيكوس دندياس"، حيث تناول الجانبان سُبل تطوير مجالات التعاون بين الدولتيّن، كما تباحثا حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل.

ويأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع وزيريّ خارجية مصر واليونان.

وفي تصريح للسفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزيرين أكدا على متانة العلاقات المصرية اليونانية وأواصر الصداقة التي تجمع البلديّن على كافة الأصعدة، حيث أشار الوزير شكري إلى اهتمام مصر بتيسير تدفق الاستثمارات اليونانية إلى مصر وتذليل العقبات التي قد تواجه شركاتها في مصر، فضلًا عن دعم التعاون السياحي بين البلديّن. بالإضافة إلى تطلع مصر لسرعة تدشين تعاون بين الدولتيّن في مجال الطاقة.

وأضاف المٌتحدث الرسمي أن جلسة المباحثات تناولت كذلك عددًا من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث أبدى "شكري" و"ديندياس" ترحيبهما بمستوى التشاور السياسي بين الدولتيّن لتنسيق المواقف تجاه كافة التطورات التي تشهدها المنطقة.
وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

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