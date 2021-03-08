Advertisements

الصوم الكبير.. صوم سيدي من الدرجة الأولى

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
بدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكس، الصوم الكبير، الذي تصل مدته إلى 55 يومًا متتالية، اليوم الاثنين 8 مارس، الذي يختتم بليلة عيد القيامة المجيد يوم السبت 2مايو المقبل، والذي يطلق عليه "سبت النور".

والصوم الكبير هو صوم سنوي من الدرجة الأولى، وهو أيضًا صوم سيدي، وتعتبره الكنيسة أقدس أصوام السنة، وأيامه هي أقدس الأيام، وينقطع فيه أقباط الكنيسة عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل حتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر.

وعلى مدار الـ55 يومًا ينقطع الأقباط عن المأكولات الحيوانية والأسماك ومشتقات الألبان، ويكتفون بما هو نباتي فقط.

وفي هذا الصوم لا يؤكل "السمك" الذي يسمح به في أصوام أخرى، لزيادة التقشف والتذلل أمام الله، ويختلف موعده من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد الذي يحدد في أي سنة من السنين بحسب قاعدة حسابية مضبوطة.

ويحتوي الصوم الكبير على ثلاث أصوام وهي: أسبوع الاستعداد أو بدل السبوت، والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام.

وقسمت الكنيسة الصوم الكبير إلى سبعة أسابيع يبدأ كل منها يوم الاثنين وينتهي يوم الأحد، وجعلت لأيام كل أسبوع قراءات خاصة ترتبط بعضها البعض ويتألف منها موضوع عام واحد هو موضوع الأسبوع.

وتقسم أحاد الصوم إلى 7 وهى: "أحد الكنوز، وأحد التجربة، وأحد الابن الضال، وأحد السامرية وأحد المخلع، وأحد التناصير، وأحد الشعانين الذي يسبق أحد عيد القيامة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يرد بقوة على أنباء انتقاله للأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

آخر كلام.. أحمد سمير خارج حسابات الأهلي

منذ أقل من ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مجموعة الأهلي - عاجل.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

منذ 19 دقيقة

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 20 ساعة

"بمزاجها".. عرض فتاة على الطب الشرعى أقامت علاقة غير شرعية مع والدها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ يوم

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 22 ساعة

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 8 ساعات

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يكشف عن رسالة ميسي بعد فوزه في انتخابات برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر درجات الصوم المقررة بالكنيسة.. وأسباب أكل الأسماك في البعض منها

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ غدا الصوم الكبير على مدار 55 يوما

فبراير.. الكنيسة القبطية تبدأ صوم يونان

غدا.. بدء صوم الـ55 يوما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تعرف على تقسيمات الصوم الكبير في الكنيسة الأرثوذكسية

رسامة 4 كهنة جدد في دير المحرق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:00 م

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

01:39 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

12:18 م

لابورتا يكشف عن رسالة ميسي بعد فوزه في انتخابات برشلونة

03:10 م

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

06:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين