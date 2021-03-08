ارتفاع صادرات إندونيسيا من القصدير خلال فبراير بنسبة 4.1%

أظهرت بيانات وزارة التجارة الإندونيسية الصادرة اليوم ارتفاع صادرات إندونيسيا من القصدير خلال فبراير الماضي بنسبة 4.1 في المائة إلى 4313.61 طن مقارنة بصادرات يناير الماضي التي كانت 4144.6 طن. في الوقت نفسه بلغت قيمة صادرات القصدير الإندونيسي خلال فبراير 109.17 مليون دولار.





وأشارت "بلومبيرج" أن صادرات إندونيسيا من القصدير خلال فبراير 2020 بلغت 7464.18 طن حيث تراجعت الصادرات خلال الشهور الماضية نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي على خلفية تداعيات الجائح. في الوقت نفسه تسعى إندونيسيا وهي أكبر منتج للقصدير في العالم إلى زيادة إنتاجها في ظل ارتفاع أسعار المعدن عالميا.



