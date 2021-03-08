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الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد خمسة عشر سفيرًا جديدًا، وفقا لما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ورحب الرئيس السيسي، بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

والسفراء الجدد هم كالتالي:
السيد بوتابورن إيوتوكسان – سفير مملكة تايلاند.
السيد لويس دوما – سفير كندا.
السيد محمد بن يوسف – سفير الجمهورية التونسية.
السيد مانويل موراليس لاما – سفير جمهورية الدومينيكان.
السيد لطفي رؤوف- سفير جمهورية إندونيسيا.
السيد أمجد عودة العضايلة - سفير المملكة الأردنية الهاشمية.
السيد نتسيكى جوزيف ماشيمباى- سفير جمهورية جنوب أفريقيا.
السيد ماريموتو باتمانادن- سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
السيد فيليو هانوشيك هيفينداكا- سفير جمهورية ناميبيا.
السيد عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي- سفير سلطنة عمان.
السيد إلياس شيخ عمر أبوبكر- سفير جمهورية الصومال الفيدرالية.
الدكتور حمد سعيد الشامسي- سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.
السيد ساجد بلال – سفير جمهورية باكستان الإسلامية.
السيد سيرج دانيون – سفير جمهورية بنين.
السيد بونيم شوانجوم – سفير جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

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