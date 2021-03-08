تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين بمحافظة الغربية



تشهد محافظة الغربية، اليوم الإثنين، طقس معتدل مائل لدفئ بدرجة حرارة 24 درجة مئوية وفقا لما أعلنته هيئة الأرصادالجوية.



ومن جانبها كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الاثنين 8 مارس 2021 إلى السبت 13 مارس 2021، حيث يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية على كافة الأنحاء حتى السبت المقبل، كما يلى:



- الإثنين 8 مارس:



شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.



اعتبارا من غدا الثلاثاء 9 مارس إلى الأربعاء 10 مارس ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.



- الثلاثاء 9 مارس:



أتربة عالقة نهارا على مناطق من والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.



نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.



- الأربعاء 10 مارس:



نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية



اعتبارا من الخميس 11 مارس الى السبت 13 مارس انخفاض فى درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجات مئوية ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.



- الخميس 11 مارس:



نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية



- الجمعة 12 مارس:



نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



ـ السبت 13 مارس:



شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء