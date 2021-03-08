Advertisements

تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين بمحافظة الغربية

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
نجلاء البسيونى
Advertisements

تشهد محافظة الغربية، اليوم الإثنين، طقس معتدل مائل لدفئ بدرجة حرارة 24 درجة مئوية وفقا لما أعلنته هيئة الأرصادالجوية.

ومن جانبها كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة  من اليوم الاثنين 8 مارس 2021 إلى السبت 13 مارس 2021، حيث يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية على كافة الأنحاء حتى السبت المقبل، كما يلى:

-  الإثنين 8 مارس:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

اعتبارا من غدا الثلاثاء 9 مارس إلى الأربعاء 10 مارس ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

- الثلاثاء 9 مارس:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- الأربعاء 10 مارس:

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية

اعتبارا من الخميس 11 مارس الى السبت 13 مارس انخفاض فى درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجات مئوية ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

- الخميس 11 مارس:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية

- الجمعة 12 مارس:

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ـ السبت 13 مارس:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تعرف على حالة الطقس اليوم الشبوره المائيه

أخبار تهمك

"بمزاجها".. عرض فتاة على الطب الشرعى أقامت علاقة غير شرعية مع والدها

منذ حوالي 3 ساعات

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 20 ساعة

لابورتا يكشف عن رسالة ميسي بعد فوزه في انتخابات برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يرد بقوة على أنباء انتقاله للأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ يوم

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

آخر كلام.. أحمد سمير خارج حسابات الأهلي

منذ ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 22 ساعة

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 17 ساعة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

مجموعة الأهلي - عاجل.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:00 م

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

01:39 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

12:18 م

مجموعة الأهلي - عاجل.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

04:06 م

لابورتا يكشف عن رسالة ميسي بعد فوزه في انتخابات برشلونة

03:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين