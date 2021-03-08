تصل لـ33 درجة وتبدأ خلال ساعات.. تفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها مصر

تشهد مصر خلال الساعات المقبلة موجة حارة، حسب ما أعلن خبراء الأرصاد الجوية، وسط حالة من تعجب المصريين خاصة أن تلك الموجة تأتي قبل نهاية الشتاء ذلك الفصل الذي يختتم بمنتصف مارس.



ويسود اليوم طقس معتدل نهارا على السواحل الغربية ومائل للدفء نهارا على السواحل الشرقية وشديد البرودة ليلا على كليهما والرياح معتدلة، بينما يسود طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط احيانا ومعتدل نهارا، شديد البرودة ليلا على وسط سيناء والرياح معتدلة بينما يكون حار نهارا على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كلاهما والرياح معتدلة.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة:



- تتعرض البلاد لموجة حارة بدءا من غد الثلاثاء وتستمر لمدة يومين، يعقبها انخفاض حاد فى درجات الحرارة.



- تتزايد فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار، كما سترتفع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة عن المعدلات الطبيعية.



- من المتوقع أن يشهد يومي الثلاثاء والأربعاء ارتفاع درجات الحرارة والتي سترتفع بمقدار 6 إلى 8 درجات



- الموجة الحارة تبلغ ذروتها يوم الأربعاء، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة 33 درجة.



- تسيطر الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.



- الظاهرة المؤثرة خلال الموجة ستكون الأتربة العالقة نهارا على شمال البلاد، ويسود طقس حار نهارا بارد ليلا خلال هذه الفترة.



- يوم الخميس سيشهد انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.



- سبب الموجة الحارة نتيجة منخفض جوي في شرق ليبيا حيث تجلب هذه المناطق الصحراوية كتل هوائية ذات درجات حرارة مرتفعة، وسينتج عن هذا المنخفض نشاط الرياح المثيرة للأتربة بالمناطق الغربية والصحراء الغربية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة.



- سرعان ما يمر المنخفض الجوي سريعًا، ويتجه إلى البحر المتوسط، وتبدأ الكتلة الهوائية في التغيير مباشرة بداية من يوم الخميس المقبل، ويحدث انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة حوال 10 درجات مئوية خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، حسب ما أعلن خبراء الأرصاد الجوية.

