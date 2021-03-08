بالأسماء.. الفائزون بانتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ

شهدت جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعد دعوته للأعضاء، اليوم الاثنين، إجراء انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن التشكيل الكامل لهيئة مكاتب اللجان النوعية لمجلس الشيوخ.



لجنة حقوق الإنسان

فاز محمد هيبة، برئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ وكذلك كلا من النائب أبو الفتوح محمد، ومجدى فريد بمقعدى الوكالة، فيما فازت رشا نصير بأمانه سر اللجنة.



لجنة التعليم

وشهدت الانتخابات، فوز الدكتور نبيل دعبس، برئاسة لجنة التعليم، وأحمد البدرى، بمنصب الوكيل الأول، وراندا مصطفى، وكيل ثانى، وحسم ناجح جلال، بأمانة سر اللجنة.



اللجنة الدينية

وفاز الدكتور يوسف السيد عامر، بمنصب رئيس لجنة الدينية والأوقاف، كما فاز كل من النائبين محمد سليم، ونادر سليم بمنصب الوكيلين، وأمانة السرة النائبة خضرة سالم.



الشباب والرياضة

كما فاز الإعلامي إبراهيم حجازى، برئاسة لجنة الشباب والرياضة، وكلا من النائبين شريف فرج الجبرى، والنائب أحمد دياب، بمنصب وكيلى اللجنة، بينما فاز على مقعد أمانة السر النائب فؤاد القاضى.



اللجنة التشريعية

وأسفرت الانتخابات عن فوز المستشار عبد الله الأعصر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، برئاسة اللجنة التشريعية، وكلا من النائبين محمد باهر، ومحمد شوقي بوكالة اللجنة، وفوز النانب فيكتور جرجس، بأمين سر اللجنة.



الصحة

بينما شهدت انتخابات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، فوز محمد زكى جزر برئاستها، فضلا عن فوز كلا من الدكتور عمرو حسين حجاب، وأحمد عبد العزيز محمد بمقعدى الوكالة، كما شهدت اللجنة، فوز الدكتور على محمد، بمقعد أمانة السر.



الشئون الخارجية

وفاز الدكتور عبد الحى عبيد، برئاسة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، وفازت سماء سليمان عن حزب حماة وطن، بمنصب وكيل اللجنة وعبد الحكيم السادات، بمنصب وكيل ثان، وعايدة نصيف بأمانة السر بالتزكية.



لجنة الطاقة

وشهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة، فوز المهندس عبد الخالق عياد برئاستها بالتزكية، كما شهدت فوز كلا من النائب عمرو عزت عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومجدي عبد الرحيم بمقعدى الوكاله بعد الانتخابات التي شهدتها الوكاله، فيما فازت نهي أحمد فتحي بأمانه سر اللجنة.



الإسكان

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإسكان، عن فوز النائب مصطفى كامل، بمنصب رئيس اللجنة، والنائبين أحمد صبور، وأكمل الله فريد، وكيلى اللجنة، والنائب السيد إبراهيم عوض، أمينا للسر.



الصناعة

وفازت حنان أبو العزم برئاسة لجنة الصناعة، فضلا عن فوز كل من النائبين محمد حلاوه وأحمد أبو هشيمة على مقعدي الوكالة.



الإعلام

أما لجنة الإعلام، فاز برئاستها الكاتب الصحفي محمود مسلم، والنائبان محمد سعيد، وسها سعيد، بمنصب وكيلي للجنة الإعلام ومحمود القط أمينا للسر.



الدفاع والأمن القومي

بينما لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، فاز برئاستها الفريق أسامة أحمد الجندى، فيما فاز بمقعدي الوكالة بالتزكية كلا من اللواء محمد جاد ( وكيلا أول)، واللواء طارق نصير ( وكيلا ثان)، وحصد النائب خالد إسماعيل فوزى مقعد أمانة السر بالتزكية.



الزراعة

وفاز المهندس عبد السلام الجبلى، برئاسة لجنة الزراعة، بينما فاز كلا من النائبين عمرو نبيل ومحمد أحمد ماهر السباعي، بوكالة اللجنة، كما فاز بأمانة السر النائب جمال أبو الفتوح.