التعليم تعلن طرق تقييم امتحانات الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرق تقييم امتحانات الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية بالصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١



امتحان الفصل الدراسي الأول (امتحان تكميلي):

وقالت: تقوم المدارس الدولية تحت إشراف الإدارة التعليمية بعقد امتحان تكميلي للطلبة الذين لم يجتازوا نسبة 50% في امتحان الفصل الدراسي الأول، ويعد اجتياز هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني



امتحانات الفصل الدراسي الثاني:

- تُعقد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدارس الدولية وفق جدول الشهادة الإعدادية والمُعد بمعرفة المديرية التعليمية.