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التعليم تعلن طرق تقييم امتحانات الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية
الإثنين 08/مارس/2021 - 03:55 م
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرق تقييم امتحانات الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية بالصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١
امتحان الفصل الدراسي الأول (امتحان تكميلي):
وقالت: تقوم المدارس الدولية تحت إشراف الإدارة التعليمية بعقد امتحان تكميلي للطلبة الذين لم يجتازوا نسبة 50% في امتحان الفصل الدراسي الأول، ويعد اجتياز هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني
امتحانات الفصل الدراسي الثاني:
- تُعقد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدارس الدولية وفق جدول الشهادة الإعدادية والمُعد بمعرفة المديرية التعليمية.
امتحان الفصل الدراسي الأول (امتحان تكميلي):
وقالت: تقوم المدارس الدولية تحت إشراف الإدارة التعليمية بعقد امتحان تكميلي للطلبة الذين لم يجتازوا نسبة 50% في امتحان الفصل الدراسي الأول، ويعد اجتياز هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني
امتحانات الفصل الدراسي الثاني:
- تُعقد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالمدارس الدولية وفق جدول الشهادة الإعدادية والمُعد بمعرفة المديرية التعليمية.
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