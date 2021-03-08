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محافظ قنا: تقييم واختبار 10 متقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة قنا التعليمية

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماع أعضاء اللجنة الدائمة لاختبار المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة قنا التعليمية، وضمت اللجنة كل من المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير مديرية التنظيم والإدارة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام الشئون القانونية، ومدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة.

وأشار الداودي، إلى إن اللجنة انتهت من تقييم واختبار 10 متقدمين، تمهيدًا للإعلان عن نتيجة التقييم في أقرب وقت، لافتا إلى أن معايير الاختيار تتضمن عرضا للإنجازات التي حققها كل متقدم بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها ومدى إجادته للغة الأجنبية وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي فضلًا عن تقارير تقييم الأداء.

وأضاف، أن اللجنة ناقشت المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة التي يعملون بها، كما تم توجيه أسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.


وأكد المحافظ، على أن المحافظة حريصة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة وذلك طبقا للقواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل وتحسين مستوى الأداء بما ينعكس على تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب متمنيا التوفيق لجميع المتقدمين.

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