نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2021 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي برقم الجلوس

انهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات الشهادة الاعدادية وبدأ الطلاب في البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة 2021 وجميع المحافظات، رغم أن الوزارة أعلنت أن نتائج امتحان الترم الأول غير محسوبة في النتيجة النهائية للطالب وأن تقيم الطالب سوف يكون عن نتيجة الترم الثاني فقط.





ولكن الطلاب يرغبون في معرفة النتيجة للاطمئنان على نجاحهم لأن أمتحانهم في ألترم الثاني يشترط النجاح في ألترم الأول، وكان الطلاب قد إدوا الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها الوزارة للخروج بها إلي بر الأمان، ونجحت في ذالك بدليل عدم وجود شكاوى من الطلاب عن سير العملية التعليمية، بالبل عكس أثنوا على طريقة الامتحان الجديدة التي تعتمد على الاختيار بين الإجابات والبعد عن الأسئلة المقالية المعتادة.