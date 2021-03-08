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نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2021 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي برقم الجلوس

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:50 م
نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية
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نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2021 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي برقم الجلوس

انهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات الشهادة الاعدادية وبدأ الطلاب في البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة 2021 وجميع المحافظات، رغم أن الوزارة أعلنت أن نتائج امتحان الترم الأول غير محسوبة في النتيجة النهائية للطالب وأن تقيم الطالب سوف يكون عن نتيجة الترم الثاني فقط. 

ولكن الطلاب يرغبون في معرفة النتيجة للاطمئنان على نجاحهم لأن أمتحانهم في ألترم الثاني يشترط النجاح في ألترم الأول، وكان الطلاب قد إدوا الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها الوزارة للخروج بها إلي بر الأمان، ونجحت في ذالك بدليل عدم وجود شكاوى من الطلاب عن سير العملية التعليمية، بالبل عكس أثنوا على طريقة الامتحان الجديدة التي تعتمد على الاختيار بين الإجابات والبعد عن الأسئلة المقالية المعتادة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الاعدادية برقم الجلوس
- الدخول على البوابة الإلكترونية لنتائج التعليم الأساسي.
- الدخول منها إلي نتيجة الشهادة الاعدادية.
- تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- الضغط على زر عرض النتائج سوف تظهر تفاصيل النتيجة من النسبة العامة للنجاح والدرجات.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً رسمياً إلي مدريات التربية والتعليم في جميع محافظات الجمهورية بعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات عليها وجاءت كما يلي.

- مادة اللغة العربية: عدد الأسئلة 10 أسئلة الدرجة 80 درجة.

- مادة الرياضيات "جبر وهندسة": عدد الأسئلة 8 أسئلة الدرجة 60 درجة.

- مادة اللغة الإنجليزية: عدد الأسئلة 6 أسئلة الدرجة 60 درجة.

- مادة العلوم: عدد الأسئلة 6 أسئلة الدرجة 40 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: عدد الأسئلة 5 أسئلة الدرجة 40 درجة.

وبذالك يكون عدد الأسئلة 35 سؤال والمجموع الكلي للدرجات 280 درجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2021 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي برقم الجلوس

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