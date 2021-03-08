أبرزها موقف الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه أزمة سد النهضة.. 9 رسائل جديدة لوزير الخارجية

أدلي سامح شكري، وزير الخارجية، أمس الاثنين، بعدة تصريحات مهمة، بشأن موقف مصر من القضية الفلسطينية والأزمة الليبية ومستجدات أزمة سد النهضة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير الخارجية:



موقف مصر من القضية الفلسطينية:



كشف سامح شكري، وزير الخارجية، أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات مصر، موضحا أن الشعب الفلسطيني يثق في اهتمام مصر بقضيتهم.



مصر هى المؤهلة للتفاعل مع القضية الفلسطينية:



وأشار وزير الخارجية، الي أن هناك اقتناع كامل على المستوى الإقليمي والدولي أن مصر هى المؤهلة للتفاعل مع القضية الفلسطينية، مضيفا أن مصر تحظى بثقة عالية لما قدمته من تضحيات.



موقف مصر من القضية الليبية:



وأكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تولي اهتمام للقضية الليبية، حيث أنهم يتابعون ما يتم إتخاذه من إجراءات على مستوى لجنة الحوار الليبية.



المبعوث الأممي يهتم بالتشاور مع مصر لخروج الشعب الليبي من هذه الأزمة.



وأوضح وزير الخارجية، أن المبعوث الأممي كما كان العهد مع من سبقه يهتم بالتشاور مع مصر في الخطوات القادمة، والعمل على خروج الشعب الليبي من هذه الأزمة.



مصر تستهدف نزع فتيل الصراع العسكري في لبيبا:



وأشار سامح شكري، وزير الخارجية، الي أن الجهود المصرية المبذولة على مدار الفترة الماضية في القضية الليبية محل تقدير، حيث تستهدف مصر نزع فتيل الصراع العسكري، والدفع نحو الحل السياسي.



مصر تدعم دولة السودان:



قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك علاقات تاريخية تربط بين مصر والسودان، مؤكدا أن مصر تقف بجانب دولة السودان، وتعمل على توفير الدعم والمؤازة لها.



وأضاف أن العلاقات الخاصة الي تربط بين مصر والسودان على المستوى الشعبي والرسمي تؤهل لفتح قنوات للتعاون بينهما.



مصر تدعم المقترح السوداني بشأن سد النهضة:



لافت وزير الخارجية، إلى أن مصر تدعم المقترح السوداني بشأن سد النهضة وتشكيل المظلة الرباعية لاستئناف عملية المفاوضات.



يجب التوصل لإتفاق عادل:



وصرح سامح شكري، وزير الخارجية، أننا لا يجب أن نتكهن بالفشل المسبق للمقترح، حيث يجب أن نشجع الشركاء على التوصل لاتفاق عادل ومنصف للأطراف الثلاثة.



نلمس من الإدارة الأمريكية الجديدة عدم التحيز لاي طرف:



ونوه وزير الخارجية، بأن الإدارة الأمريكية السابقة كانت مدركة لأهمية قضية سد النهضة، وغير متحيزة لأي طرف من الأطراف الثلاثة، معلقا: "ما نلمسه من الإدارة الأمريكية الجديدة هو نفس الإدراك لأهمية القضية، والاستعداد للتفاعل، والتواصل مع الأطرا من أجل التوصل لإتفاق".