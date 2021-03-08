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التعليم تعلن طرق تقييم الطلاب المصريين في الخارج

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم طرق تقييم الطلاب في جميع الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بنظام أبناؤنا في الخارج.

حيث تُعقد امتحانات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي (Online) بنظام الامتحان المنزلي (Take home exam).

أما عّن طرق تقييم الطلاب في المواد الخاصة بالأنشطة قالت الوزارة في بيان لها: يتولى السادة معلمو المدارس تقييم الطلاب في هذة المواد، كل معلم يختص بالصفوف المكلف بها وذلك تحت اشراف السيد مدير المدرسة بالتزامن مع الاختبار المقرر عقدة خلال شهر مايو.

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الصف الرابع الابتدائي

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