ألمانيا تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 71934 حالة

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و 505193 حالة بعد تسجيل 5011 إصابة.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 71934 وفيات بعد تسجيل 34 وفاة.



