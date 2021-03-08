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ألمانيا تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 71934 حالة
الإثنين 08/مارس/2021 - 03:58 م
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و 505193 حالة بعد تسجيل 5011 إصابة.
وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية،
ارتفع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 71934 وفيات بعد تسجيل 34 وفاة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من
أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية
الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع
من خالطوهم في الحجر. ويذكر أن الصحة
العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة
على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من
أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية
الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع
من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة
العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة
على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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