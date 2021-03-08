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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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خسر نادي مانشستر سيتي أمام نظيره مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


سجل هدفين مانشستر يونايتد كل من برونو فيرنانديز ولوك شاو في الدقائق 2 و 50 على الترتيب.


وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54، يحتل بها المركز الثاني، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 65 في المركز الأول.


ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي أمام نظيره ساوثهامبتون، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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