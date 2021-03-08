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طاهر محمد طاهر يغيب عن مران الأهلي ويكتفي بجلسة في الجيم

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أدى جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وحصل طاهر محمد طاهر على راحة من المشاركة في المران الجماعي اليوم بعد شكواه من إجهاد عام.
وأدى الأهلي مرانه ظهر اليوم، وركز الجهاز الفني للفريق على الجوانب الفنية والخططية قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري.


وخصص الجهاز الفني فقرة مطولة في مران الأهلي اليوم للتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى، وأجرى تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين؛ لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.


يذكر أن الأهلي أجرى مسحة طبية قبل انطلاق المران، وبعدها عقد بيتسو موسيماني جلسة مع اللاعبين؛ للحديث عن مواجهة الإسماعيلي في الدوري.


وكان الأهلي حقق فوزا مهما في الجولة الماضية من الدوري على حساب طلائع الجيش، بنتيجة2ـ1، ورفع رصيده إلى24 نقطة جمعها من 10 مباريات خاضها في البطولة حتى الآن.

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