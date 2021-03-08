وليد سليمان وعلي معلول يواصلان التأهيل في مران الأهلي

واصل الثنائي وليد سليمان، وعلي معلول، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.









وأدى الثنائي تدريبات بدنية قوية اليوم، في إطار تحضيرهما للمرحلة المقبلة ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





وكان الأهلي قد تعادل في أخر مبارياته أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي أول أمس السبت بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



