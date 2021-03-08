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صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي إتخذ بالفعل قراره النهائي بشأن مستقبله مع كتيبة الريدز خلال الموسم القادم.

وقالت شبكة " ليفربول إيكو " أن صلاح إستقر بالفعل على الرحيل عن قلعة أنفيلد وأبلغ الإدارة بقراره الأخير بسبب رغبته في خوض تجربة إحتراف جديدة.

وواصلت الشبكة في تقريرها أن رامي عباس وكيل أعمال المصري إتخذ بالفعل بعض الخطوات التي من شأنها قادرة على إنهاء إرتباطهما قبل الرحيل للدوري الاسباني.

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