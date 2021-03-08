Advertisements

نيافة الأنبا باسيليوس يستقبل أعضاء مكتب جمعية الصعيد بالمنيا

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
استقبل اليوم الاثنين، الموافق ٨ مارس، صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أعضاء مكتب جمعية الصعيد - المنيا، وذلك بمقر مطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك.

تخلل اللقاء عرض الأنشطة المختلفة والخدمات التي تقوم بها الجمعية. وجدير بالذكر إنه تم الاتفاق على دارسة أوجه التعاون المشترك بين الجمعية والمطرانية.

كما اجتمع الأنبا باسيليوس، بالمكتب الإعلامي للإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اللقاء بكلمة تشجيع من نيافة المطران، موضحًا أهمية الإعلام فى نشر رسالة المسيح، وكذلك نشر كافة أخبار الإيبارشية. وجدير بالذكر أن الاجتماع كان قد شهد وضع الرؤية المستقبلية لأعمال المكتب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

خطوة ميسي تربك حسابات برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 20 ساعة

مجموعة الأهلي - عاجل.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

لابورتا يكشف عن رسالة ميسي بعد فوزه في انتخابات برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ حوالي 22 ساعة

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 8 ساعات

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يفقد نجمه أمام الإسماعيلي.. وموسيماني يجهز مفاجأة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يرد بقوة على أنباء انتقاله للأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يتسبب في هدف فولهام بشباك ليفربول

منذ يوم

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

منذ حوالي 5 ساعات

"بمزاجها".. عرض فتاة على الطب الشرعى أقامت علاقة غير شرعية مع والدها

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

آخر كلام.. أحمد سمير خارج حسابات الأهلي

منذ ساعة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ نصف ساعة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأنبا عمانوئيل يفتتح فعاليات مؤتمر الاتجاه المعاكس للكاثوليك

مطران المنيا والأنبا بشارة يزوران إيبارشية أبو قرقاص

الأنبا دانيال يشهد احتفالية إيبارشية الإسماعيلية بعيدها الـ ٣٧

تدشين كنيسة العذراء سيدة الانتقال للأقباط الكاثوليك بجرجا ( صور)

السفير الباباوي بمصر يشهد حفل تجليس الأنبا باسيليوس

أساقفة المنيا للأقباط الكاثوليك يهنؤون بعضهم بمناسبة العيد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:00 م

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

01:39 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

12:18 م

مجموعة الأهلي - عاجل.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

04:06 م

لابورتا يكشف عن رسالة ميسي بعد فوزه في انتخابات برشلونة

03:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين