نيافة الأنبا باسيليوس يستقبل أعضاء مكتب جمعية الصعيد بالمنيا



كما اجتمع الأنبا باسيليوس، بالمكتب الإعلامي للإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.



بدأ اللقاء بكلمة تشجيع من نيافة المطران، موضحًا أهمية الإعلام فى نشر رسالة المسيح، وكذلك نشر كافة أخبار الإيبارشية. وجدير بالذكر أن الاجتماع كان قد شهد وضع الرؤية المستقبلية لأعمال المكتب.

استقبل اليوم الاثنين، الموافق ٨ مارس، صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أعضاء مكتب جمعية الصعيد - المنيا، وذلك بمقر مطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك.تخلل اللقاء عرض الأنشطة المختلفة والخدمات التي تقوم بها الجمعية. وجدير بالذكر إنه تم الاتفاق على دارسة أوجه التعاون المشترك بين الجمعية والمطرانية.