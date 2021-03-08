مصرع شقيقين إثر تناولهما وجبة فاسدة بالصف.. ومصادر تكشف ملابسات الواقعة

وأكدت مصادر أمنية مسؤولة أنه لم يتم التحفظ على أحد من أسرة الشقيقين، لعدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة، مشيرة إلى أن تقرير الطب الشرعي سوف يحدد سبب وفاتهما.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تجري أجهزة الأمن بالجيزة تحقيقاتها في واقعة تسمم طفلين شقيقين إثر تناولهما وجبة طعام فاسدة بمركز الصف جنوبي المحافظة.تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغًا للرائد محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بوفاة طفلين شقيقين داخل مسكنهما بنطاق المركز إثر تناولهما وجبة طعام فاسدة.تحريات العقيد محمد مختار مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة، وأقوال أسرة الطفلين بينت عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاة الشقيقين.