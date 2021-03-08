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مجموعة الأهلي - عاجل.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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بات المريخ السوداني، على أعتاب الاستبعاد من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، بسبب مخالفته قواعد البطولة وإشراكه ثنائي موقوف.

الفريق السوداني يلعب ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم بجواره كل من (الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني).

وتقدم نادي سيمبا بشكوى رسمية ضد الفريق السوداني، بسبب مشاركة اللاعبين رمضان عجب وبخيت خميس الموقوفين من الاتحاد السوداني لمدة 6 أشهر بسبب التوقيع لناديين.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي "كاف"، على أنه يتم استبعاد الفريق المخالف أو الذي يشرك لاعبين موقوفين، لمدة ثلاث مواسم، حسب المادة العاشرة.

بطل السودان خاض 3 لقاءات في المجموعة، وحصل على نقطة وحيدة بعد الهزيمة أمام الأهلي وفيتا كلوب، وتعادل مع سيمبا التنزاني.

وتنص المادة الرابعة عشر في لائحة الكاف، أنه في حال خوض الفريق المُستبعد 3 مباريات في المجموعة، لا يتم إلغاء نتائجه ولكن يعتمد خسارته بثلاثية نظيفة أمام كل الفرق.

ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة حتى الآن برصيد 7 نقاط، ويأتي الأهلي ثانيًا برصيد 4 نقاط، وفيتا كلوب ثالثًا بنفس الرصيد، فيما يقبع المريخ بالمرتبة الأخيرة بنقطة واحدة.

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