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مدبولي يلتقي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لقاءاته مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث التقى برئيس لجنة الشئون الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات.‏

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدأ سلسلة اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس ‏النواب، حيث عقد اجتماعًا بحضورالدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد ‏القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين ‏العام لحزب "مستقبل وطن، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة ‏الحيوانية، ومسئولي وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضى.‏
 
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بمسئولي مجلس النواب، في أول اجتماع من الاجتماعات التي تم ‏الاتفاق على عقدها مع اللجان النوعية بمجلس النواب بصفة دورية؛ لبحث أهم الملفات في مختلف قطاعات ‏الدولة، في ضوء اختصاص كل لجنة من هذه اللجان النوعية، وكذا بحث المطالب المثارة في كل قطاع.‏

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