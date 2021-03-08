تفاصيل تحريات المباحث في العثور على جثة مسن بالسيدة زينب

كشفت التحريات الأولية التى أجراها ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة عدم وجود شبه جنائية في واقعة العثور على جثة مسن بمنطقة السيدة زينب.



وأشارت التحريات أن سبب الوفاة وراء حدوث غيبوبة سكر مفاجئة وأن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبه جنائية بها.





وأفادت التحريات أنه بفحص الجثة تبين أنها لرجل في منتصف العقد السابع من العمر وعدم وجود أصابات ظاهرية وكانت بكامل ملابسها.





تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من الاهالي يفيد العثور علي جثة أحد الأشخاص أمام مسجد زين العابدين بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وجود جثة لأحد الأشخاص، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.