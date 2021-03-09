يوم الشهيد.. لحظات فارقة في حياة عبدالمنعم رياض

يحتفل المصريين خلال الساعات المقبلة بيوم الشهيد ٩ مارس، ذلك اليوم الذي يستغل في تخليد دور الشهداء في حماية الوطن، وكذلك تذكرة المواطنين بقصص الذين ضحوا بأرواحهم فداءا لمصر.





وتحتفل مصر بيوم الشهيد في 9 مارس من كل عام والذي اتخذته مصر عيدا لها بعد "استشهاد" البطل عبد المنعم رياض في 1969 دفاعا عن وطنه.





والقوات المسلحة المصرية في التاسع من مارس كل عام بـ"يوم ا لشهيد"إحياءً لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وسط جنوده واعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.





وولد الفريق محمد عبد المنعم محمد رياض عبد الله في قرية سبرباي إحدى ضواحي مدينة طنطا محافظة الغربية في 22 أكتوبر 1919، ونزحت أسرته من الفيوم، وكان جده عبد الله طه على الرزيقي من أعيان الفيوم، وكان والده القائم مقام (رتبة عقيد حاليًا) محمد رياض عبد الله قائد بلوكات الطلبة بالكلية الحربية والتي تخرجت على يديه الكثيرين من قادة المؤسسة العسكرية.





والفريق أول عبدالمنعم رياض تدرج في عدة مناصب طوال حياته شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، كما شغل من قبل منصب رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة المصرية وعين عام 1964 رئيسًا لأركان القيادة العربية الموحدة، وفي حرب 1967 عين كقائد عاما للجبهة الأردنية.





شارك "رياض" في عدة حروب، حيث شارك في الحرب العالمية الثانية ضد الألمان والإيطاليين بين عامي 1941 و1942، وشارك في حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف، أشرف على الخطة المصرية لتدمير خط بارليف، خلال حرب الاستنزاف.





تفاصيل رواية استشهاد عبدالمنعم رياض

وعن رواية استشهاده، تبدأ في صبيحة يوم 8 مارس عندما قرر الفريق أن يتوجه بنفسه إلى الجبهة ليرى عن قرب نتائج المعركة وقرر أن يزور أكثر المواقع تقدمًا ثم انهالت نيران القوات الإسرائيلية فجأة على المنطقة التي كان يقف فيها وسط جنوده.





واستمرت المعركة التي كان يقودها الفريق بنفسه حوالي ساعة ونصف الساعة إلى أن انفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب من الحفرة التي كان يقود المعركة منها ونتيجة للشظايا القاتلة وتفريغ الهواء توفي عبد المنعم رياض بعد 32 عاما قضاها عاملا في الجيش متأثرا بجراحه.



