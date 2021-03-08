لطلبة الشهادة الإعدادية.. تعرف على ضوابط النجاح والانتقال إلى الصف الأعلى

يتساءل طلبة الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم عن ضوابط النجاح والانتقال إلى الصف الأعلى، فى وقت تجرى فيه امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثالث الإعدادى، المؤجلة لما بعد انتهاء إجازة نصف العام بسبب تداعيات جائحة كورونا، وعملا بالإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لتفادى زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ولتجنيب الطلبة والمعلمين وجميع أطراف العملية التعليمية والامتحانات خطر الإصابة بكورونا.



فى هذا السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، عن ضوابط النجاح فى الشهادة الإعدادية والانتقال للصف الأعلى، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:



بالنسبة للفصل الدراسى الأول:



يُعقد امتحان تكميلى للطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسى الأول فى الحالات التالية:



- إذا تغيب عن امتحان الفصل الدراسى الأول.



- إذا لم يتمكن من الحصول على نسبة 50% فى امتحان الفصل الدراسى الأول.



- إذا حصل على نسبة 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية التى أدى فيها الامتحان فى الفصل الدراسى الأول، ولم يحصل على 25% فأكثر فى مادة.



يُعقد امتحان مادة التربية الدينية طبقا لجدول كل مديرية تعليمية على حدة.



وتكون مواعيد الامتحان التكميلى لطلاب الشهادة الإعدادية على النحو التالى:



- يُعقد امتحان مادتى اللغة العربية والرياضيات يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 فى مواعيد مختلفة.



يُعقد امتحان مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021 فى مواعيد مختلفة.



أما بالنسبة للفصل الدراسي الثاني:



تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي أوائل شهر يونيو بلجان مراقبة ومؤمنة وكنترولات على مستوى الجمهورية وفق الإجراءات المتبعة.



لمدير المديرية اتخاذ القرارات المناسبة التى بشأنها قبول حالات الاعتذارات القهرية لطلاب الشهادة الاعدادية، سواء لطلاب المدارس الرسمية أو المدارس الدولية الذين تخلفوا أو لم يجتازوا الامتحانات التكميلية، وسيتم عقد امتحان مجمع على مستوى المديرية لهؤلاء الطلاب كبديل قبل موعد امتحان الفصل الدراسي الثانى.