لا تراجع ولا استسلام.. طلب عاجل من موسيماني إلى محمود الخطيب

يرغب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وطلب موسيماني من مسؤولو الأهلي، ترشح عدد من المهاجمين من أجل دراستهم واختيار واحد للتعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ويسعى موسيماني بالاتفاق مع إدارة الأهلي للتعاقد مع مهاجم قوي في ظل النقص الذي يعاني منه القلعة الحمراء في هذا المركز.





وكان الأهلي قد تعادل أمام نظيره فيتا كلوب، بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي ، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.















