ساوثهامتون يُعلن إصابة نجم الفريق

أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي إن مهاجمه داني إنغز سيغيب عن صفوفه حتى نهاية آذار/مارس الجاري بسبب إصابة في العضلات تعرض لها خلال فوز فريقه 2-صفر السبت الماضي على شيفيلد يونايتد.





وسقط إنغز على الأرض في بداية المباراة التي أقيمت في ملعب برامول لين وحل تشي آدمز بديلاً له في الدقيقة 13 ليواجه المدرب هازنهوتل إصابة محبطة أخرى لمهاجمه البارز.





لكن المدرب النمساوي أكد أن الإصابة غير خطيرة جداً كما أعتقد في البداية وقال عبر موقع النادي على الإنترنت اليوم الاثنين: "إنها إصابة خطيرة لكنها ليست خطيرة جدا، أعتقد أنه سيغيب بسببها ثلاثة أسابيع وأتوقع عودته بعد العطلة الدولية".





وبهذا سيغيب إنغز عن مباراتي فريقه المقبلتين في الدوري، خارج ملعبه أمام مانشستر سيتي المتصدر الأربعاء المقبل وعلى ملعبه أمام برايتون الأحد القادم.

كما سيغيب عن مباراة ساوثهامبتون أمام بورنموث في دور الثمانية ضمن كأس الاتحاد الإنكليزي المقررة في 20 آذار/مارس.



