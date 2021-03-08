Advertisements

ساوثهامتون يُعلن إصابة نجم الفريق

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي إن مهاجمه داني إنغز سيغيب عن صفوفه حتى نهاية آذار/مارس الجاري بسبب إصابة في العضلات تعرض لها خلال فوز فريقه 2-صفر السبت الماضي على شيفيلد يونايتد.

وسقط إنغز على الأرض في بداية المباراة التي أقيمت في ملعب برامول لين وحل تشي آدمز بديلاً له في الدقيقة 13 ليواجه المدرب هازنهوتل إصابة محبطة أخرى لمهاجمه البارز. 

لكن المدرب النمساوي أكد أن الإصابة غير خطيرة جداً كما أعتقد في البداية وقال عبر موقع النادي على الإنترنت اليوم الاثنين: "إنها إصابة خطيرة لكنها ليست خطيرة جدا، أعتقد أنه سيغيب بسببها ثلاثة أسابيع وأتوقع عودته بعد العطلة الدولية".

وبهذا سيغيب إنغز عن مباراتي فريقه المقبلتين في الدوري، خارج ملعبه أمام مانشستر سيتي المتصدر الأربعاء المقبل وعلى ملعبه أمام برايتون الأحد القادم.  
كما سيغيب عن مباراة ساوثهامبتون أمام بورنموث في دور الثمانية ضمن كأس الاتحاد الإنكليزي المقررة في 20 آذار/مارس.

أخبار تهمك

"ليس كل ما يعرف يُقال"..."الصحة العالمية" تصدر تحذيرًا جديدًا

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يتوج بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال إفريقيا

منذ 14 دقيقة

عاجل.. جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح وتطالب برحيله

منذ يوم

لابورتا يكشف عن رسالة ميسي بعد فوزه في انتخابات برشلونة

منذ ساعتين

ضربة موجعة للأهلي.. الإصابة تُجبر نجم الفريق على الغياب لمدة شهرين

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ ساعة و 13 دقيقة

لجنة الزمالك تحسم ملف رحيل باتشيكو

منذ ساعة الا ربع

لا تراجع ولا استسلام.. طلب عاجل من موسيماني إلى محمود الخطيب

منذ 43 دقيقة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 4 ساعات

قبل الهجمات بـ 60 دقيقة.. أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات محتملة شرق السعودية

منذ حوالي 18 ساعة

"بمزاجها".. عرض فتاة على الطب الشرعى أقامت علاقة غير شرعية مع والدها

منذ حوالي 4 ساعات

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تطورات الحالة الصحية لشيري عادل

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

مجموعة الأهلي - عاجل.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

آخر كلام.. أحمد سمير خارج حسابات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يرد بقوة على أنباء انتقاله للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:00 م

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

لا تراجع ولا استسلام.. طلب عاجل من موسيماني إلى محمود الخطيب

04:30 م

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

01:39 م

مجموعة الأهلي - عاجل.. المريخ السوداني مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

04:06 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

12:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين