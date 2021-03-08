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اعتماد نتائج أعمال شركة خدمات البترول البحرية لعام 2020

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
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ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماع الجمعية العامة لشركة الخدمات البترول البحرية (PMS) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2020 .

وخلال الاجتماع أشاد الملا بالنتائج المتميزة للشركة فى تنفيذ المشروعات القومية وذلك بمعدلات إنتاجية قياسية ، تأكيداً لريادتها في مجال أعمال الأنشطة البترولية البحرية ، فى ظل إمتلاكها أسطول بحرى ضخم ، مزود بقدرات تكنولوجية على أعلى مستوى .

ووجه الملا بضرورة الإستمرار فى تنفيذ كافة الأعمال بمعدلات الجودة المطلوبة ، وفتح مجالات عمل جديدة وشراكات مع الشركات العالمية خاصة العاملة فى منطقة شرق المتوسط التى تشهد نشاط ملحوظ في مجالات الغاز الطبيعي مما يسهم في تحقيق المشروع القومي لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتداول ونقل الغاز والبترول ، والإلتزام ببرامج الصيانة الدورية للوحدات والمعدات البحرية للشركة والاستمرار في تدعيمها بأصول جديدة وفقاً لاعلى مستوى من التكنولوجية والتقنيات الحديثة واكد على اهمية التوسع في نظم الرقمنة والحداثة في جميع استخدامات النظم التي تؤهلها للعمل بمستوى عالمي ، والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى ، وتنفيذ البرامج التدريبية الحديثة والمتطورة ، والإلتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة خاصة مشروعات حماية الشواطئ من التلوث ، والالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من وباء كورونا .

واستعرض المهندس أشرف إمام رئيس الشركة أهم النتائج التي حققتها الشركة التي تُعد الذراع البحرى لقطاع البترول ، حيث استطاعت تحقيق حجم أعمال كبير بأعلى جودة وفى الوقت المحدد في ضوء تحديات كبيرة فى سوق العمل متمثلة فى تفشى وباء كورونا ، وما له من تأثيرات سلبية على استثمارات كافة دول العالم ، موضحاً أن الشركة تمكنت خلال العام من تنفيذ 87 مشروعاً باجمالى 171 مليون دولار ، وتوقيع 80 تعاقد خلال العام بقيمة 225 مليون دولار .

كما استعرض اهم المشروعات التى قامت الشركة بتنفيذها خلال عام ٢٠٢٠ والجارى تنفيذها والتي تشمل صيانة الحقول والاصول وإصلاح الخطوط البحرية لعدد من الشركات البترولية وحماية الشواطئ بحقول دلتا النيل والدخول في مجالات جديدة مثل تصنيع الخيرات والحاويات المعدنية وتاهيل اوناش المنصات البحرية ، كما قامت الشركة برفع كفاءة العاملين من خلال دورات تدريبية حديثة .

حضر اعمال الجمعية رئيس هيئة البترول ونوابه لمالية والرقابة علي الشركات والتخطيط ووكيل وزارة البترول للشؤون المالية الاقتصادية ورؤساء شركتي انبي ويتروجت.

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