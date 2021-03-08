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مصطفى محمد يعود لتدريبات جالطة سراي
الإثنين 08/مارس/2021 - 04:32 م
الفجر الرياضي
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تواجد الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالطة سراي، في تدريبات فريقه اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة قيصري سبور.
وغاب مصطفى عن جالطة سراي في المباراة الماضية ضد سيفاس سبور، التي اقتنص فيها تعادلا صعباً على ملعبه بهدفين لمثلهما، حيث كان اللاعب قد تعرض للطرد في المباراة السابقة.
ويواجه جالطة سراي، نظيره قيصري سبور في الجولة الـ 30 من الدوري التركي على ملعب الأخير.
ويحتل جالطة سراي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة يسبقة بيشكتاش المتصدر برصيد 60 نقطة ولعب مباراة أقل
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