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بعد تشكيلها.. تعرف على اختصاصات لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة - دينا ابراهيم
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شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، فوز النائب محمد هيبة برئاسة اللجنة، كما شهدت فوز كلا من النائب أبو الفتوح محمد، ومجدى فريد بمقعدى الوكالة، بينما فازت النائبة رشا نصير بأمانه سر اللجنة.

وفيما يلي نستعرض بوابة "الفجر"، اختصاصات لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بمجلس الشيوخ، وذلك طبقا للائحة الداخليه للمجلس.

وتختص اللجنة بما يأتي:

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- الحقوق والحريات.

- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

- تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.

- ‏الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

- الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

- ‏التضامن الاجتماعي.

- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

- الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

- الدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي.

- رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايتهم.

- تنظيم الأسرة.

- ‏- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

- ‏الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

- ‏التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهنى - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).

‏- أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

- ‏رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

- ‏السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

- ‏وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

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