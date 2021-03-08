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تفاصيل مران الزمالك استعدادًا لمواجهة سيراميكا كيلوبترا

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة سيراميكا.

وركز باتشيكو خلال المران على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات الأخيرة وأبرزها إهدار الفرص السهلة، كما شهد التدريب تركيز باتشيكو على بعض الجوانب الفنية لتطبيقها خلال المباريات المقبلة.

شارك حازم إمام لاعب الفريق ، في المران الجماعي، بعدما تعافى  من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.

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