شيكابالا يواصل تدريباته التأهيلية في مران الزمالك

واصل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





ويعاني شيكابالا من الإصابة بكدمة قوية في الركبة، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.





وأدى شيكابالا تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب بالفريق.





ويلتقي الفريق مع سيراميكا في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.



