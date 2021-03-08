لبيعها أدوية مغشوشة ومهربه.. غلق وتشميع صيدليتين بالبدرشين وإزالة شبكات محمول بالعجوزة

نجحت أجهزة حي بولاق الدكرور فى إستعادة قطعة أرض أملاك دولة بشارع ناهيا ضمن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالشارع ومتفرعاته، وذلك ضمن المجهودات اليومية لأجهزة المحافظة لضبط المخالفات ومنع التعدى ورفع مستوى الخدمات.



وقام حي العجوزة بفصل التيار الكهربائي، عن عدد من محطات المحمول المخالفة أعلى العقارات وإزالة مكوناتها ومصادرتها وتطبيق الإجراءات القانونية حيال أصحاب العقارات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وتمكنت حملة لرفع تعديات المقاهى والمحال من غلق وتشميع أحدى الكافيتيريات الشهيرة بشارع سوريا وغلق سنتر تعليمى بشارع السودان، كما يجرى تنفيذ الإصلاحات الخاصة بالمصعد الكهربائى لسلم مزلقان أرض اللواء.



وفى السياق ذاته قام مركز ومدينة أوسيم بشن عدد من الحملات والتى تمكنت من رفع 74 حالة إشغال بشوارع (الجمهورية بأوسيم، الأربعين ببشتيل، دائرى بشتيل، دائرى البراجيل، أحمد عرابى البراجيل) كما تمكنت لجان الإنارة من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتركيب لمبات ليد وتغير شبكات الأسلاك المتهالكة بشوارع (محمد مبروك، المسجد الكبير، الكفر، دوار الغرباوى).



وقام مركز ومدينة البدرشين بشن حملات مسائية لرفع الإشغالات بشوارع (الجمهورية، عباس عنانى، بورسعيد، طريق مصر أسيوط الزراعى، أثار سقارة، عمرو بن العاص)، حيث تم مصادرة كمية من معدات المقاهي والمحال وإيداعها مخازن المدينة وتحرير محاضر للمخالفين، كما تم تنفيذ قرارات إغلاق وتشميع صيدليتين لبيعهم أدوية مهربة ومغشوشة ولعدم وجود مدير مسجل بوزارة الصحة بهما، الي جانب الاستمرار في أعمال الإزالات بطريق ميت رهينة السياحى تمهيداً لتطويره.



وتمكنت إدارة الإشغالات بمركز ومدينة الواحات البحرية من ضبط عدد 314 حالة تعدى وإشغال طريق خلال حملات مسائية بقرى (منديشة، القصر).



وصادرت إدارة الإشغالات بحى الهرم سيارة خاصة بمخزن للمخالفة، ورفع تعديات المحال بشارعى (المنشية، نبيل طه) وإنارة الطريق البطئ بأخر فيصل، وتسليك شبكة الصرف الصحى بشارع الوفاء والأمل.



وفى إطار سعى المحافظة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية قام مركز ومدينة أطفيح بعقد مؤتمر بشأن تطوير أساليب الري ونظافة الترع.



وبنطاق مركز ومدينة منشاة القناطر تم ترميم طريق فهمى بالمريوطية وترميم كوبرى الصليبة بالمنصورية وزرع 10 أعمدة إنارة بطريق نكلا منشأة القناطر، وإستكمال أعمال زراعة الأشجار على فرع رشيد بناحية القطا بعد رفع تجمعات القمامة منها.



وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قام حى العمرانية بإصلاح كسر ماسورة مياه شرب قطر 200 مم بشارع عبدالمجيد بدوى من ترعة الزمر، ويجرى إستكمال أعمال الإصلاح الخاصة بماسورة مياه قطر 600 مم بشارع العدوي سليم من ترعة الزمر.









