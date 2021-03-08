القومي لأسر الشهداء يتعاقد مع مستشفيات الصحة لعلاج أسر المجلس (فيديو)

ثمن اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، دور الدولة المصرية بتقديم أفضل الرعاية لأسر الشهداء والمصابين؛ طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرارات وتوجيهات رئيس الوزراء.



ووجه "الخطيب"، خلال تصريحات له مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، التحية لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ولأسرهم تزامنًا مع احتفالات الدولة بيوم الشهداء، لافتًا إلى أن المجلس ينظم مجموعة من الفاعليات تتمثل في رحلات ترفيهية والهدايا الرمزية لأسر الشهداء والمصابين، مع تقديم خدمات جديدة حيث تم التعاقد مع أمانة المستشفيات المتخصصة بوزارة الصحة على 68 مستشفى، إلى جانب المستشفيات التي تم التعاقد عليها من قبل.



وتابع أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنه جاري الآن العمل على التحول الرقمي وربط مقرات المجلس إلكترونيًا.

