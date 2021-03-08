أنباء عن وفاة لاعب بالقسم الرابع عقب إبتلاع لسانة (صورة)





أعلن المركز الأعلامي لفريق الرواد الذي يشارك بدوري القسم الرابع في الشرقية وفاة أحد لاعبو فريق القنايات عقب تعرضة لإبتلاع لسانة في المباراة التي أقيمت اليوم بين فريقا الرواد والقنايات .وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للمجموعة الثانية من مسابقة دوري القسم الرابع لكرة القدم .وشهد اللقاء فوز فريق الرواد بهدفين دون مقابل .