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أنباء عن وفاة لاعب بالقسم الرابع عقب إبتلاع لسانة (صورة)

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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أعلن المركز الأعلامي لفريق الرواد الذي يشارك بدوري القسم الرابع في الشرقية وفاة أحد لاعبو فريق القنايات عقب تعرضة لإبتلاع لسانة في المباراة التي أقيمت اليوم بين فريقا الرواد والقنايات .

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للمجموعة الثانية من مسابقة دوري القسم الرابع لكرة القدم .

وشهد اللقاء فوز فريق الرواد بهدفين دون مقابل .

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