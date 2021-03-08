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أنباء عن وفاة لاعب بالقسم الرابع عقب إبتلاع لسانة (صورة)
الإثنين 08/مارس/2021 - 04:44 م
مصطفى الجندي
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أعلن المركز الأعلامي لفريق الرواد الذي يشارك بدوري القسم الرابع في الشرقية وفاة أحد لاعبو فريق القنايات عقب تعرضة لإبتلاع لسانة في المباراة التي أقيمت اليوم بين فريقا الرواد والقنايات .
وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للمجموعة الثانية من مسابقة دوري القسم الرابع لكرة القدم .
وشهد اللقاء فوز فريق الرواد بهدفين دون مقابل .
وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للمجموعة الثانية من مسابقة دوري القسم الرابع لكرة القدم .
وشهد اللقاء فوز فريق الرواد بهدفين دون مقابل .
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