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أبو الغيط يناقش مع وزير خارجية اليونان أهم قضايا المنطقة

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، السيد نيكوس دندياس وزير الخارجية اليوناني، والذي يقوم حاليًا بزيارة القاهرة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط رحب بزيارة وزير الخارجية لمقر الجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على الحفاظ على العلاقة الممتدة والمتميزة التي تربطها مع اليونان التي تمثل إحدى الدول المهمة في إطار الاتحاد الأوروبي والنشطة في ساحة العلاقات الدولية، أخذًا في الاعتبار أوجه التعاون المتعددة التي تربط الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومواقف اليونان التقليدية المساندة للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف المصدر أن اللقاء تناول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات بين اليونان والجامعة ودولها الأعضاء على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك في سبيل دعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية وتسوية الأزمات في المنطقة العربية.

وأكد الأمين العام على أهمية العمل على إنشاء آلية تعاون لتعزيز العلاقات العربية اليونانية والحفاظ على دورية التشاور السياسي من اجل تنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، فضلًا عن مواصلة التباحث حول كافة التحديات المشتركة للجانبين.

كما صرح المصدر بأن أبو الغيط تداول مع الوزير اليوناني حول آخر التطورات في ليبيا، حيث أكد على دعم الجامعة العربية للسلطة التنفيذية الجديدة معربًا عن أمله في أن ينعقد مجلس النواب للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وأن تتواصل الجهود نحو إنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة وصولًا إلى إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

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