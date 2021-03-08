بعد تشكيلها.. تعرف على اختصاصات لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ

شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، فوز النائب محمد نبيل دعبس برئاسة اللجنة، كما شهدت فوز كلا من النائب أحمد البدري، وراندا مصطفى بمقعدى الوكالة، بينما فاز النائب ناجح جلال بأمانة السر.



وفيما يلي نستعرض بوابة "الفجر"، اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، وذلك طبقا للائحة الداخليه للمجلس.



وتختص اللجنة بما يأتي:



1- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.



2- شئون البحث العلمي.



3- تطور التعليم الجامعى بجميع أنواعه.



4- تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره.



5- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.



6- المجامع العلمية واللغوية.



7- السياسة التعليمية وجودة التعليم ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم.



8- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية في البحث العلمي.



9- محو الأمية وتعليم الكبار.



10- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.