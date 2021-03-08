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بعد سرقتها بعدة أشهر.. صبية يحطمون كشافات سور القاهرة الأثري (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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نشرت إحدى صفحات التواصل الاجتماعي المتخصصة في النشر التراثي، والمهتمة بالشأن الأثري فيديو لعدد من الصبية وهم يحمون مصابيح إنارة سور القاهرة الشمالي الأثري.

يذكر أن تلك المصابيح كانت تعرضت للسرقة من قبل وهو المشروع الذي أنفقت فيه الدولة المصرية مئات الآلاف لإعطاء السور الأثري المظهر المناسب ليلًا.

وكانت الفجر قد سلطت الضوء على السرقة التي حدثت في السور يوم 24 نوفمبر 2020، حيث قام البعض بسرقة 65 كشاف إضاءة، وهي تلك الكشافات والتي تم تركيبها في أغسطس 2020، ضمن أعمال تطوير سور القاهرة الشمالي الأثري، وكانت تلك الكشافات تغطي الكشافات المسروقة، تغطي مسافة 300 متر، تم تحويل الواقعة حينها إلى الجهات التحقيق المختصة، للكشف عن الجناة وضبطهم، ولم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق حتى الآن.

وتلك المنطقة من السور تشبه إلى حد كبير منطقة محكى القلعة، حيث أنها مجهزة بما يشبه المسرح وعدد من السلالام، ويتم عليها إقامة فعاليات وحفلات ثقافية بشكل مستمر، والكشافات كانت ضمن التطوير للمنطقة الأثرية، وفعاليات السور كان من المقرر استئنافها بعد انتهاء أزمة كورونا.

وفوجئنا اليوم بانتشار ذلك الفيديو الذي يظهر فيه هؤلاء الصبية يقومون بتحطيم كشافات الإضاءة بنفس المنطقة تقريبًا ولا نعرف هل هي الكشافات التي تم سرقتها من قبل أم أن هذه كشافات جديدة.

وفي الفيديو فوجئ أولائك الصبية بالتصوير فقاموا بالانصراف مسرعين وكل منهم يقوم بتغطية وجهه، والسؤال هنا هل التقطت كاميرات مراقبة السور ذلك المشهد، وهل سيقع عقاب على هؤلاء الصبية، وهل تم معاقبة من سرق الكشافات سابقًا، ننتظر الإجابة.

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